KIRCHEN – Kirchener Bergbau-Abenteuer-Tour lüftet erste Geheimnisse über die Alexanderhardt und den bedeutenden Kobaltstollen

Kirchen (Sieg) und hier insbesondere die Alexanderhardt rund um einen ehemaligen, bedeutenden Kobaltstollen wird am Sonntag, den 30. März 2025 zum Treffpunkt eines spannenden Bergbauabenteuers mit Dr. André Hellmann aus Aachen. Die beliebte Gästetour der Tourist-Information Kirchen ist eine interessante Entdeckungsreise zu markanten Punkten des historischen Bergbaus und der Geologie.

Die Exkursion beginnt um 14:00 Uhr am Wendekreis am Ende der Straße mit dem Namen „Auf dem Molzberg“ in unmittelbarer Nähe zur Molzberghalle und Berufsbildenden Schule in Kirchen. Von dort aus werden die Teilnehmer auf einer rund 3 Kilometer langen Wanderung in die bisher erforschten Geheimnisse des ehemaligen Kobalterzbergwerks Alexander eingeweiht. Mit jedem Schritt durch die Natur wird die Geschichte des Bergbaus lebendig und die Relikte der Vergangenheit erzählen ihre eigenen Geschichten.

Die 2,5 bis 3stündige Gästeführung bietet nicht nur spannende Einblicke, sondern auch die Gelegenheit, die wunderschöne Umgebung der Stadt Kirchen zu genießen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Dr. Hellmann versteht es meisterhaft, die Teilnehmer zu fesseln und ihnen die Bedeutung der Wiederentdeckung der Alexanderhardt näherzubringen.

Mit einer Teilnehmergebühr von nur 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche über 12 Jahre ist diese Veranstaltung ein absolutes Muss für alle Geschichts- und Naturbegeisterten. Die Gebühr wird vor Ort in bar entrichtet.

Doch aufgepasst: der Anmeldeschluss ist der letzte Freitag vor der Veranstaltung um 12 Uhr. Sichern Sie sich somit rechtzeitig Ihren Platz! Neben dem Termin am 30. März 2025 bietet die Tourist-Information Kirchen auch noch einen weiteren Termin am Sonntag, den 19. Oktober 2025 zur gleichen Uhrzeit an. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Information Druiden.Hexen.SiegerLand telefonisch unter 02741/688850 oder per E-Mail an touristik@kirchen-sieg.de. Nutzen Sie auch die Möglichkeit zur Online-Buchung auf www.druiden-hexen-siegerland.de unter der Rubrik Feste & Veranstaltungen. Alternativ kann diese aber auch per E-Mail oder telefonisch erfolgen.