KIRCHEN – Informationen zu den Martinsumzügen in der Verbandsgemeinde Kirchen 2025

Brachbach: Dienstag, 11. November, 17.30 Uhr: Andacht in der kath. Kirche. Dieses Jahr wird die Andacht von den Kindern der Grundschule ausgerichtet. Anschließend Martinszug von der Kirche zum Martinsfeuer am Feuerwehrhaus. Dort werden Weckmänner an die Kinder verteilt.

Freusburg: Dienstag, 11. November, 17.00 Uhr: Andacht in der ev. Kapelle (Kapellenweg), anschließend Aufstellung an der Kapelle. Der Martinszug geht über die Burgstraße bis zum Burghof. Dort bekommen alle Kinder einen Weckmann geschenkt.

Friesenhagen: Dienstag, 11. November, 17.30 Uhr: Wortgottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend Martinszug. Der Musikverein Concordia begleitet den Wortgottesdienst und Festzug.

Harbach: Dienstag, 11. November, 17.30 Uhr: Martinszug ab der Bushaltestelle Hinhausen Ortsmitte. Der Martinszug geht über die Hauptstraße (K88) und den Kirchweg bis zum Martinsfeuer oberhalb der katholischen Kirche. Am Martinsfeuerplatz erhalten alle teilnehmenden Kinder einen Weckmann.

Herkersdorf-Offhausen: Freitag, 7. November, 18.00 Uhr: Aufstellung auf dem Dorfplatz Offhausen. Der Martinszug geht über die Straße Im Wiesengrund bis zur Kreuzung Herkersdorfer Straße, von dort über den Waldweg oberhalb der Herkersdorfer Straße bis zum Platz unterhalb der ersten Kreuzwegstation. Anschließend werden die Martinswecken an alle Kinder verschenkt.

Katzenbach: Montag, 10. November, 18.45 Uhr: Aufstellungsort ist die Dorfstraße 57. Der Martinszug geht bis zum Bürgerhaus in der Dorfstraße 75. Dort bekommen alle Kinder einen Weckmann geschenkt.

Kirchen: Montag, 10. November, 17.00 Uhr: Andacht in der ev. Kirche, anschließend gegen 17.30 Uhr Aufstellung auf dem Kirchplatz vor der ev. Kirche. Von hier aus geht der Martinszug über die Hauptstraße und Neue Straße bis zum gemeindeeigenen Platz „Kirmesfeld“. Dort bekommen alle Kinder einen Weckmann geschenkt.

Mudersbach: Dienstag, 11. November, 17.00 Uhr: Martinszug ab dem Otto-Hellinghausen-Platz (Kirmesplatz). Der Zug geht über die Hüttenwaldstraße zum Kronacker und dann zurück zum Martinsfeuer am Kirmesplatz. Dort erhält jedes Kind kostenlos einen Martinswecken.

Niederfischbach: Montag, 10. November, 17.00 Uhr: Martinszug ab der kath. Kirche zum Martinsfeuer im Bürgerpark. Im Anschluss werden Martinswecken verteilt.

Wehbach: Dienstag, 11. November, 17.00 Uhr: Andacht in der kath. Kirche, anschließend Aufstellung in der Gilsbachstraße. Der Martinszug geht zum Festplatz in Wehbach. Dort bekommen alle Kinder einen Weckmann geschenkt.