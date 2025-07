KIRCHEN – Hebammenzentrale wird hervorragend angenommen

„Don’t google with a Kugel“: Mit dieser witzigen Botschaft wird eines deutlich: Die Suche nach einer Hebamme in der Region bedarf nur noch eines Clicks oder eines Anrufs – seit es die neue Hebammenzentrale Westerwald mit den beiden Ambulanzen in Kirchen und Hachenburg gibt. Rund einen Monat nach dem Start ziehen die Koordinatorinnen Steffi Rex, Sarah Fereg, Elisa Grossert und Katharina Bonn eine erste Bilanz ihrer Arbeit, und die fällt rundum positiv aus.

Zur Erinnerung: Die Hebammenzentrale Westerwald unterstützt unkompliziert und unbürokratisch Schwangere und junge Familien mit Neugeborenen und vermittelt diesen eine Hebammen mit freien Kapazitäten in ihrer Nähe. Dadurch werden sowohl die Frauen als auch die Hebammen selbst entlastet.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen Vermittlungsrate“, sagt Steffi Rex. „Zumal zu beachten ist, dass wir zunächst viel Informationsarbeit leisten mussten – sowohl bei den Schwangeren als auch bei den Kolleginnen.“ Sarah Fereg liefert konkrete Zahlen: „Es haben sich bereits 30 Frauen in der Hebammenzentrale gemeldet. Drei Viertel davon konnten wir an eine Hebamme weitervermitteln. Den Frauen und Familien, für die wir keine Hebamme für die häusliche Betreuung finden konnten, haben wir einen Termin in einer unserer beiden Hebammenambulanzen angeboten.“ Diese sind nicht nur eine wertvolle Anlaufstelle für all jene, die keine eigene Hebamme gefunden haben, sondern auch für den Fall, wenn sich die eigene Hebamme oder der behandelnde Frauenarzt im Urlaub befinden oder nicht alle Leistungen wie Akupunktur und Laserbehandlungen anbieten.

Die Hebammenzentrale ist auch in den Ferien erreichbar. „In unserer Ambulanz in Kirchen haben wir bereits Termine für Schwangere als Urlaubsvertretung für ihre Hebamme und Wochenbett-Betreuungen für Frauen, die keine eigene Hebamme gefunden haben, angeboten“, berichtet Elisa Grossert. Und Katharina Bonn ergänzt: „Es ist mit der Hebammenzentrale und den Hebammenambulanzen ein bisschen wie bei unseren anderen Kindern: Wir sind unheimlich glücklich und stolz darauf, wie sie sich in kurzer Zeit entwickelt haben. Für die Ambulanz in Hachenburg konnte ich ebenfalls bereits Termine für die Hebammensprechstunde für Akupunkturbehandlungen und die Wochenbettbetreuung vereinbaren. “

Die Hebammenzentrale ist unter der Rufnummer 0151 40 797 883 erreichbar. Wer einen Termin in ein der Hebammenambulanzen benötigt, vereinbart diesen am besten über die Webseiten www.hebammenambulanz-hachenburg.de und www.hebammenambulanz-kirchen.de.

Foto: „Don’t google with a Kugel“ lautet die klare Botschaft. Foto: Sarah Fereg