KIRCHEN – Fußgänger in Kirchen (Sieg) angefahren und geflüchtet

Dienstag, 6. Januar, kam es gegen 18:30 Uhr im Ortsteil Wehbach an dem Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) im Bereich der Koblenz-Olper-Straße in Höhe der Haus-Nr. 97 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fußgänger gab an, beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg von einem schwarzen SUV angefahren worden zu sein. Der SUV, bei dem es sich um einen Audi oder BMW gehandelt haben soll, befuhr demnach die Koblenz-Olper-Straße aus Richtung Niederfischbach kommend und in Fahrtrichtung Kirchen, und soll den Geschädigten seitlich erfasst haben, wodurch der zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen.

Laut Angaben des Geschädigten soll eine Zeugin mit gelber Jacke und braun-weiß-schwarzem Hund vor Ort gewesen sein, die den Unfall mitbekommen haben müsste, und ihm noch aufhalf. Aufgrund der Umstände konnte der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet aus diesem Grund Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bislang nicht bekannte o. g. Frau mit dem Hund, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei