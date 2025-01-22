KIRCHEN – Feuerwehrfest in Kirchen

Das alljährliche Feuerwehrfest der Feuerwehr Kirchen findet in diesem Jahr am 7. Juni ab 11 Uhr am Feuerwehrhaus in Kirchen statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Tag das Stadtorchester Kirchen. Für Groß und Klein gibt es eine Fahrzeugschau, wo man sich die Einsatzfahrzeuge erklären lassen oder selbst erkunden kann.

Zur Kinderbelustigung stehen in diesem Jahr eine Hüpfburg und das beliebte Kistenklettern zur Verfügung. Kleinkunst-Micha wird wieder mit diversen Vorführungen für Spaß bei Jung und Alt sorgen. Am Nachmittag demonstrieren wieder Bambini- und Jugendfeuerwehr in einer gemeinsamen Übung ihr Können! Hand in Hand arbeiten hier die Kinder und Jugendlichen ein komplexes Szenario auf dem Hof der Feuerwehr ab.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. So gibt es den Floriansschinken wieder frisch vom Grill, ebenso Wurst und Pommes. Für Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich auch gesorgt. Der Erlös des Wochenendes kommt komplett dem Förderverein der Feuerwehr zu Gute, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die persönliche Schutzausrüstung und sonstige Ausrüstung der Feuerwehrfrauen und -männer zu optimieren, um ihnen den bestmöglichen Schutz bei möglichst einfacher Arbeit auf dem neusten Stand der Technik zu bieten. Jana Baldus