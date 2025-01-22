KIRCHEN – Fahrraddiebstahl in Kirchen (Sieg)

Eine Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16. Dezember, 16 Uhr, und Mittwochabend, 17. Dezember, 18:30 Uhr, ein vor einer Haustür in der Kirchstraße angekettetes orangefarbenes Pedelec des „Typs Focus Sam“ an dem Fahrzeug war zu dieser Zeit kein Akku eingebaut. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei