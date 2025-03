KIRCHEN – Digital Detox Day am 08. März 2025 – Ein Tag zum Abschalten!

In einer Welt, die von ständiger Erreichbarkeit und digitaler Dauerpräsenz geprägt ist, setzt der Global Day of Unplugging ein starkes Zeichen für bewusste Offline-Zeit. Am Samstag, den 08. März 2025, laden wir dazu ein, für einen Tag den digitalen Stecker zu ziehen und sich ganz der analogen Welt zu widmen.

Unter dem Motto „Zeit für dich, Zeit für echte Begegnungen!“ findet die Veranstaltung im Vintage Kontor Kirchen statt – dem größten Wohnzimmer der Stadt – einem Ort, der Gemütlichkeit und Kreativität vereint. Hier können Besucher ihr Handy ausgeschaltet oder im Flugmodus abgeben oder es in einem kleinen „Handy-Schlafsack“ verstauen, um sich ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.

Was erwartet die Gäste?

Musik von der Schallplatte – Nostalgische Klänge ohne Streaming-Dienste

Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke – Genuss ohne Ablenkung

Spiele, Gespräche und kreative Freiheit – für ein echtes Miteinander

Einen Bereich für Bastelarbeiten – DIY-Projekte erwünscht!

Gemütliche Sitzgelegenheiten & Tische – für Bücher, Puzzle und Gesellschaftsspiele

Alle sind eingeladen, ihre Handarbeiten, Bücher oder Brettspiele mitzubringen oder sich spontan an den kreativen Aktivitäten vor Ort zu beteiligen. Ob mit Freunden oder neuen Bekanntschaften – dieser Tag bietet die perfekte Gelegenheit, sich ohne digitale Ablenkung zu entspannen, zu plaudern und gemeinsam Neues zu entdecken.

Der Global Day of Unplugging ist eine weltweite Initiative, die dazu anregen möchte, regelmäßig bewusst Zeit ohne digitale Medien zu verbringen. In einer immer schnelllebigeren Welt tut es gut, bewusst zu entschleunigen – und genau dazu laden wir herzlich ein. Vintage Kontor Kirchen, Hauptstraße 17, 57548 Kirchen, Samstag, 08. März 2025, 10:00 bis 20:00 Uhr. Foto: Regine Koch