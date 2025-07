KIRCHEN – Carmen Kreuzer bleibt Vorsitzende – SPD Kirchen wählt neuen Vorstand

​ Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Kirchen am 15. Juli 2025 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die Versammlung fand im Bürgerhaus Katzenbach statt und stand ganz im Zeichen von Kontinuität und Erneuerung. Carmen Kreuzer wurde als Vorsitzende im Amt bestätigt. Unterstützt wird sie künftig von Sven Lichtenthäler als stellvertretendem Vorsitzenden, Sabine Röscher als Schriftführerin, Andreas Hundhausen als Kassierer und Lukas Berning als Pressesprecher.

Auch der erweiterte Vorstand wurde neu gewählt: Als Beisitzer gehören nun Marcel Arnal, Hubertus Hensel, Christian Hensel, Lars Rassel und Maik Stockhammer dem Gremium an. In ihrer Rede dankte die wiedergewählte Vorsitzende Carmen Kreuzer den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und betonte die Bedeutung eines engagierten Teams für die kommunalpolitische Arbeit vor Ort. „Wir wollen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger weiterhin mit Offenheit, Ernsthaftigkeit und Herz vertreten“, so Kreuzer. Die Jahreshauptversammlung zeigte erneut, dass der SPD-Ortsverein Kirchen geschlossen und motiviert in die Zukunft blickt. Foto: Veronika Junge