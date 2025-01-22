KIRCHEN – Beförderung bei der Verbandsgemeinde Kirchen

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kirchener Rathaus wurde Andrea Höfer zur Verbandsgemeindeamtfrau befördert. Höfer hatte ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2002 bei der Kreisverwaltung Altenkirchen als Sachbearbeiterin beim Abfallwirtschaftsbetrieb begonnen. Nach einer Zwischenstation beim Referat Schulen und Kreisvolkshochschule war sie die letzten Jahre bei der Kreiskasse als stellvertretende Kassenleiterin eingesetzt. 2015 wechselte Höfer zur Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen (seit 2020 Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld). Dort war sie Haushaltssachbearbeiterin. 2024 hat sie ihren Dienst bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) im Fachbereich Kommunalentwicklung angetreten. Hier kümmert sie sich darum, dass Fördermittel akquiriert, Förderanträge gestellt und abgewickelt werden.

Bürgermeister Andreas Hundhausen überreichte die Ernennungsurkunde und dankte Höfer für die geleistete Arbeit. Büroleiter Michael Dützer, Fachbereichsleiter Tim Kraft und Personalratsvorsitzender Alexander Grindel schlossen sich gerne den Glückwünschen an.