KIRCHEN – Ausbildungsabschlüsse bei der VG-Kirchen gefeiert – Neue Anwärterinnen im Rathaus begrüßt

Der 1. Juli ist immer ein besonderes Datum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg). Dann startet traditionell das Ausbildungsjahr für Beamtenanwärter. In diesem Jahr hat für Zeynep Nisa Karakoyunlu das duale Studium für das 3. Einstiegsamt begonnen. Das Studium dauert drei Jahre und ist untergliedert in einen berufspraktischen Teil bei der Verbandsgemeindeverwaltung und einen theoretischen Teil an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Auch für Lea-Sophie Hof hat mit der zweijährigen Ausbildung für das 2. Einstiegsamt ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Anlässlich ihrer Ernennungen zur Verbandsgemeindeinspektoranwärterin und zur Verbandsgemeindesekretäranwärterin legten beide den Diensteid im Kirchener Rathaus ab. Bürgermeister Andreas Hundhausen begrüßte die neuen Anwärterinnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Er wünschte den jungen Nachwuchskräften viel Erfolg und sicherte die Unterstützung der Verwaltung zu. „Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite“, erklärte der Kirchener Verwaltungschef. „Unsere Türen und Ohren sind für Sie immer offen“, bekräftigte Ausbildungsleiterin Petra Urigshardt, die sich auf die zukünftige Zusammenarbeit freut.

Katharina-Sophie Heidemann hat in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung für das 3. Einstiegsamt mit Bravour bestanden und wurde zur Verbandsgemeindeinspektorin ernannt. Auch Mario Bender konnte seine Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn (2. Einstiegsamt) erfolgreich abschließen. Beide sind im Fachbereich 3 „Bürgerdienste“ eingesetzt. Außerdem durften die „frischgebackenen“ Verwaltungsfachangestellten Cindy Homberg und Paul Ohlig Glückwünsche zur bestandenen Abschlussprüfung entgegennehmen. Homberg übernimmt Aufgaben im Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“. Ohlig wird in den Fachgebieten 2.2 „Kasse“ und 4.2 „Gebäudemanagement“ eingesetzt.

Bürgermeister Andreas Hundhausen und Büroleiter Michael Dützer wünschten den Neulingen auf ihren beruflichen Lebenswegen alles Gute. Beide betonten unisono die gestiegenen Anforderungen an die Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung. Er freue sich, dass alle am Ball geblieben seien und sich damit ihre Urkunden verdient hätten, erklärte Dützer. Der Büroleiter nutzte die Gelegenheit, um eine Lanze für den öffentlichen Dienst zu brechen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden setzen sich für den Staat ein. Das sollte auch entsprechend honoriert werden“, so Dützer. Der Personalratsvorsitzende Alexander Grindel reihte sich in die Reihe der Gratulanten ein und überbrachte die Glückwünsche der Belegschaft.