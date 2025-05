KIRCHEN – Abstimmungsgespräch für die zwei Großbaustellen in Aussicht

Aufgrund der bevorstehenden parallelen Großbaustellen in der Verbandsgemeinde Kirchen, die zum einen die Sanierung der Siegstrecke zwischen Siegen und Troisdorf betreffen und zum anderen die Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt der B 62 Niederschelderhütte hat sich die SPD-Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern Steffen Kappes und Christian Peter, sowie Verbandsbürgermeister Andreas Hundhausen an die Deutsche Bahn gewandt, ihr Unverständnis geäußert und auf eine Abstimmung der Beteiligten gedrungen. Wie der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Dr. Klaus Vornhusen, den Politikern mitteilte, ist der Deutschen Bahn AG gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) unbillige Einschränkungen im Bereich von Mudersbach-Niederschelderhütte während der umfangreichen Sanierung der Siegstrecke in 2027 zu vermeiden. Dazu wird derzeit ein gemeinsames Gespräch von DBInfraGO und LBM im Juni vorbereitet, um konkret die Abstimmungen zu beginnen, welche Lösungen wir im Sinne der Reisenden, Anwohnenden und Gewerbetreibenden für die Zeit der Modernisierungsarbeiten identifizieren können. „Die Sanierung von Straße und Schiene sind grundsätzlich positive Dinge, die auch die Region zukunftsfit machen, jedoch ist eine abgestimmte Kommunikation der Maßnahmen unerlässlich.“, waren sich Bätzing-Lichtenthäler, Peter, Kappes und Hundhausen einig. Die drei Kommunal- und Landespolitiker sicherten zu, Ende Juni sich nach dem Ausgang der Abstimmungsgespräche zu erkundigen und zu informieren.