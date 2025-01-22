KIRCHEN – 3. Kirchener Rathausplatz-Weihnachtsmarkt mit Musik, Lichtshow und LUMON-Band

Am Samstag, den 13. Dezember 2025 von 15 bis 21 Uhr (3. Adventswochenende) verwandelt sich der Rathausplatz in Kirchen (Sieg) wieder zu einem gemütlichen Weihnachtsmarkt. Kirchener Vereine und zahlreiche Ehrenamtliche präsentieren gemeinsam mit der Stadt Kirchen ihre Stände direkt vor dem Rathaus in der Lindenstraße 1–3.

Die besinnliche Atmosphäre wird durch kulinarische Angebote und Musik ergänzt: Der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln liegt in der Luft, während ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Gesang, Instrumentalmusik und Lichtshow für stimmungsvolle Momente sorgt. Durch das Programm führt DJ Hansi. Die Kleineren können sich auf die Kindereisenbahn und den Besuch des Nikolaus freuen. Am Abend sorgt die Band „LUMON“ mit Lukas & Simon für ein energiegeladenes Musikerlebnis mit einer Mischung aus eigenen Songs und Klassikern der 50er- und 60er-Jahre.

Mit Ständen sind dabei:

Förderverein der Kirche St. Michael Kirchen (Sieg) e. V. mit frisch gebackenen Waffeln, Kaffee, Verkauf von Michaelswein in geschlossenen Flaschen

Heimatverein Kirchen e. V. mit rotem Glühwein, Kinderpunsch, Verkauf Accessoires des Heimatvereins

Freundeskreis Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria e. V. mit Dekoartikeln, Krippen, Plätzchen, Likör, Pralinen, gestrickte Strümpfe, Mützen, Schals

VfL Kirchen 1883 e. V. mit kalten Getränken: Bier, Radler, Cola, Fanta, Wasser, Apfelschorle etc.

Jugendrotkreuz Kirchen mit Pommes, Misteln, Überraschungsgeschenken und selbstgemachten Süßigkeiten

Siegtal Musicals e. V. mit Info-Stand über „Druidenstein – Das Musical“ und den Verein, CDs, Keltische Walking Acts (Druide, Kelten etc. (Innen)

Berthold Schirmuly und Franz Spork mit Holzartikeln (Innen)

Nicole Zander mit Fruchtaufstrichen aus eigener Herstellung, Selbst hergestelltes wie z. B. Deko-Artikel aus verschiedenen Materialien, Notizbücher (Jedes Buch ist ein Unikat), Grußkarten (Innen)

Tourist-Information mit Wandkalendern „Druiden.Hexen.SiegerLand“ und Druidentrunk (Innen)

Andreas Märzhäuser mit Crepes in verschiedenen Variationen

Schaustellerbetrieb Minnerup mit Kindereisenbahn

Kirchener Klickerverein mit Bratwurst im Brötchen, Klickertaler, weißem und roten Glühwein, Kinderpunsch

Evtl. Feldküche Giebelwald (Peter Koch) mit Suppe