KIRCHEIB – Schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Bus. Eine schwer- und eine leichtverletzte Person

Am 03.08.2026, gegen 23:00 Uhr kam es auf der B 8/ Hauptstraße, innerhalb geschlossener Ortschaft, in 57635 Kircheib zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi A4 und einem Bus. Der 33-jährige PKW-Fahrer aus dem kreis Neuwied befuhr die B 8 aus Fahrtrichtung Rettersen in Fahrtrichtung Kircheib. Der PKW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte in einen Bus im Gegenverkehr. Der PKW schleuderte auf seine Fahrbahn zurück und kam dort entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Der PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Busfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde leicht verletzt und auch in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die B 8 war zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Vor Ort waren Rettungskräfte der Feuerwehr Weyerbusch und Mehren, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Quelle: Polizei