KIRCHEIB – Mit Herzblut und Fördermitteln: Der Dorfplatz von Kircheib erstrahlt neu

Im letzten Jahr hat die Initiative Pfingstclub in der Ortsgemeinde Kircheib im Rahmen der LEADER-Förderung für Ehrenamtsprojekte der LEADER-Region Westerwald-Sieg Mittel genutzt, um den Dorfplatz und das historische Fachwerkhaus umfassend zu renovieren. Mit großem Engagement und viel Herzblut wurden Materialien angeschafft und damit unter anderem der Giebel erneuert, ein Kronleuchter aufgehängt sowie Innen- und Außenwände frisch gestrichen. Im Innenbereich wurde der Putz erneuert und ebenfalls neu gestrichen. Der Holzboden wurde aufgearbeitet und Fußleisten verlegt, sowie draußen eine Tischtennisplatte aufgestellt und ein Spiegelfenster angebracht. Dank dieser liebevollen Arbeit erstrahlt das kleine Schmuckstück des Dorfes nun in neuem Glanz.

Der Dorfplatz selbst liegt im historischen Ortskern von Kircheib. An seiner Südseite steht das restaurierte Fachwerkhaus mit angebautem, überdachtem Bereich. Das Gebäude umfasst einen Vorraum mit Küche, einen angrenzenden Hauptraum sowie sanitäre Anlagen.

Traditionell richtet der Pfingstclub auf dem Dorfplatz das alljährliche Pfingstfest aus. Darüber hinaus können der Platz und die Räumlichkeiten auch für private Feiern angemietet werden. Mit diesem Projekt zeigt der Pfingstclub beeindruckend, wie ehrenamtliches Engagement und Fördermittel zusammenwirken können, um ein historisches Kleinod für die ganze Gemeinde zu bewahren und lebendig zu gestalten. Fotos: Rebecca Seuser