KIRCHEIB – 60 Jahre Landfrauen Weyerbusch – Ein Abend voller Lebensfreude, Wertschätzung und Charme

Unter dem Motto „Landfrauen mal anders“ feierten die Landfrauen Weyerbusch ihr 60-jähriges Bestehen. Kreative Dekorationen, ein stilvoll gedeckter Saal mit liebevollen Details erwarteten die über 120 Gäste in der Mehrzweckhalle Reisbitzen.

Bereits beim Empfang wurde deutlich, dieser Abend versprach mehr als ein klassischer Festakt. Nach einem Sektempfang begeisterten die Salondamen Ramona und Bianca vom Theater Pikante mit Charme und Humor. Sie begleiteten die Gäste zu ihren Plätzen und sorgten auch in der vortragsfreien Zeit des Abends für heitere Momente, die das Publikum immer wieder zum Schmunzeln brachten.

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V. Bezirk Weyerbusch., Frau Karola Lindscheid, sprachen Gerlinde Eschmann, Kreisvorsitzende des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V., und Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Beide würdigten das langjährige Engagement des Verbandes, der über sechs Jahrzehnte hinweg, Bildung, Gemeinschaft und ländliche Entwicklung gefördert habe – und das mit wachsender Offenheit für neue Wege.

Für musikalische Höhepunkte sorgte der aus der Region stammende Sänger Frank Adorf. Seine beeindruckende Stimme war ebenso überzeugend wie seine Moderation. Seine authentische Ausstrahlung und Nähe zum Publikum machten ihn zum unverzichtbaren Teil des Programms. „Frank Adorf als Moderator und Sänger hat den Abend richtig zusammengehalten“, schwärmten viele Besucher.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Mentalmagier Marc Gettmann, der mit verblüffenden Gedankenexperimenten und entsprechendem Humor die Gäste in seinen Bann zog. „Ich habe keine Ahnung wie er das gemacht hat – aber es war irre“, kommentierte ein sichtlich beeindruckender Gast diesen Auftritt. Marc Gettmann sorgte für Gesprächsstoff und trug zur lebendigen Stimmung des Abends bei.

Für das leibliche Wohl sorgte das Catering von Andrea Langens, das mit einem vielfältigen Buffet über die klassischen Häppchen hinausging.

Zum Abschluss des Abends versammelten sich Vorstand, Ehrengäste und Künstler sowie alle Mitwirkende auf der Bühne. Mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten und Gäste beendete Katja Marenbach-Thiel, 2. Vorsitzende der Landfrauen Weyerbusch, den offiziellen Teil des Abends. Ein besonderer Dank richtete sie an die Künstlerinnen und Künstler des Abends – Frank Adorf, Marc Gettmann sowie den charmanten Damen des Theaters Pikante – und überreichte jeweils ein kleines Präsent als Zeichen der Anerkennung. Was den Abend besonders machte, war die Mischung: zwischen Unterhaltung und Wertschätzung, zwischen festlich und locker. Das Publikum war begeistert – besonders, weil es sich eingebunden fühlte. „Man hatte nie das Gefühl, einfach nur Zuschauer zu sein – es war wie ein großes Miteinander“ sagte ein langjähriges Mitglied. Es war ein rundum gelungener Abend, der noch lange nachwirken wird. Margot Sander – Fotos Manfred Schmidt