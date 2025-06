KIRBURG – Versuchter Einbruch in Fachgeschäft für Gartentechnik in Kirburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 20:00 und 08:00 Uhr, versuchten Unbekannte die Scheiben des Ausstellungsraumes eines Firmengebäudes aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle Polizei