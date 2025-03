KATZWINKEL – Wagenbauer Porzhart-Freunde

Die Gruppe „Portzhart-Freunde“ aus Katzwinkel-Elkhausen besteht seit 24 Jahren und besticht immer wieder durch fantasievolle Karnevalswagen. Auch hat man stets viele Kinder dabei. In diesem Jahr weist ein großes Transparent auf die bekannte Computer-Figur „Mario“ hin. Auch freuen sich die Akteure über die Unterstützung durch das Sägewerk Buchen. „Portzhart“ ist übrigens eine Anspielung auf den leider verstorbenen langjährigen Clubpräsidenten Ludwig Stricker. Präsentieren wird man das Gefährt beim Umzug am Sonntag, 2. März, in Katzwinkel. (bt) Foto: Bernhard Theis