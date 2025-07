KATZENELNBOGEN – Motorradfahrer nach Zusammenstoß auf der B 274 mit einem Reh schwer verletzt

Sonntagnachmittag, 29. Juni, befuhr ein 27-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 274 von Katzenelnbogen in Richtung Mittelfischbach und kollidierte etwa in Höhe der Moorenmühle mit einem kreuzenden Reh. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Wiesbadener Klinik geflogen. Quelle Polizei