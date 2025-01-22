KAMP-BORNHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntag, 24. August 2025 ereignete sich bei Kamp-Bornhofen zu einem schweren Unfall gekommen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 10:18 Uhr der 66jährige Motorradfahrer die B 42 von Kamp-Bornhofen Richtung Rüdesheim. Laut Zeugen scherte er zum Überholen aus, als es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Pkw erlitt Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12:25 Uhr komplett gesperrt. Quelle: Polizei