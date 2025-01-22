KAISERSLAUTERN – Wer tötete Diana Bodi? – diese Frage beschäftigt die Ermittler beim Polizeipräsidium Westpfalz auch nach fünf Jahren.

Am 14. Dezember 2020 fanden Passanten die Leiche von Diana Bodi in der Staubörnchenstraße. In der Nähe der Mall lag sie in einer Seitenstraße. Zunächst war die Identität der Toten nicht bekannt. Umfangreiche Ermittlungen und eine Vermisstenanzeige aus Ungarn brachte die Ermittler schließlich auf die Spur: Bei der Toten handelt es sich um Diana Bodi aus Ozd (Ungarn). Sie wurde 48 Jahre alt. Fest steht auch: Diana Bodi kam gewaltsam ums Leben.

Eine Sonderkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Beamten sicherten Spuren, unter anderem Videos einer Überwachungskamera des Parkhauses in der Rosenstraße. Das Parkhaus Central befindet sich in der Nähe des Fundorts der Leiche. Bei der Auswertung wurden die Ermittler auf eine Person aufmerksam. Der Mann lief mehrfach am Parkhaus in der Rosenstraße vorbei und zog schließlich einen Einkaufwagen hinter sich her. Auf der unteren Ablage des Wagens lag ein Bündel. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die verpackte Leiche von Diana Bodi handelt.

Jetzt arbeitet sich bei der Kriminalpolizei ein neues Team in den Fall ein. Gibt es neue Ermittlungsansätze? Wo könnte nochmal nachgehakt werden? Die Ermittler lassen nicht locker. Sie hoffen weiterhin auf den entscheidenden Hinweis, eine heiße Spur, die sie in dem Fall voranbringt. Deshalb wendet sich die Polizei noch einmal an die Öffentlichkeit: Wer kann Hinweise zu dem Fall geben? Wer kann Angaben zu der Person auf den Überwachungsvideos machen? Im Internet unter https://s.rlp.de/E4M8Sh1 hat die Polizei weitere Informationen und Fotos zum Fall veröffentlicht.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt*. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Quelle Polizei