KAISERSLAUTERN – Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der Brandenburger Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner KTM in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn dann zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Quelle: Polizei