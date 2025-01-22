KAISERSLAUTERN – 32-Jähriger mit Schnittverletzungen in Kaiserslautern aufgefunden

Am späten Donnerstagabend wurden Polizei und Rettungsdienst in die Mannheimer Straße alarmiert. Zeugen hatten kurz vor 22 Uhr einen stark blutenden Mann auf dem Bürgersteig nahe eines Fachmarktzentrums entdeckt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 32-jährige Schnittverletzungen am Oberkörper und Hals erlitten. Er wurde schnellstmöglich einer medizinischen Versorgung zugeführt. Sein Zustand ist kritisch. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und führte umfangreiche Durchsuchungs- und Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Identität des Verletzten stand zunächst nicht zweifelsfrei fest, konnte aber zwischenzeitlich geklärt werden.

Unklar ist, wie sich der Mann die Verletzungen zuzog. Die Untersuchungen sollen klären, ob weitere Personen in das Geschehen involviert waren. Der Verletzte konnte noch nicht zur Sache befragt werden. Zur Aufklärung des Falles suchen die Ermittler Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer hat am Donnerstagabend in der Mannheimer Straße Ortsausgang in Richtung Hochspeyer etwas festgestellt? Ist der 32-Jährige weiteren Zeugen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 entgegen. Quelle: Polizei