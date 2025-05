KAISERSESCH – Alleinunfall auf der A 48 bei Kaisersesch aufgrund der bestehenden Wetterverhältnisse

Mittwochmittag, 28. Mai 2025, kam es gegen 14:25 Uhr auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier in Höhe der Anschlussstelle Kaisersesch zu einem Verkehrsunfall infolgedessen der 63jährige Fahrer des Pkw aus dem Rhein-Sieg-Kreis verletzt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab, wurde gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, von dieser abgewiesen und kam letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde neben dem Rettungsdienst auch die freiwillige Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Kaisersesch verständigt. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen für circa eine Stunde gesperrt. Zweitweise bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Quelle Polizei