IRLICH – KG Irlich feiert ein buntes Fest, nicht nur für Kinder

Traditionell wird in Irlich nach der Prunksitzung der Saal ausgefegt und für den Kinderkarneval eingedeckt. Bunt geschmückt und mit Süßigkeiten auf den Tischen, gesponsert von der SWN erwartet die Mehrzweckhalle den Besuch der kleinen Jecken. Eltern, Omas, Tanten und sonstigen Besuchern freuten sich über die Nachwuchstänzer der Vereine und ihre Darbietungen. Auf der Bühne Musikprofi Klaus Lempartz und Moderatorin und VR-Bankfrau Tanja, die auch noch einen Scheck über 1000 Euro von ihrem Arbeitgeber mitgebracht hatte. KG Präsident Frank Driesch begrüßte die Gäste und der heimische Fanfarenzug mit schmissiger Musik lud alle Kinder zum Tanzen ein. Damit das auch richtig klappt, hatte man Tanzlehrerin Sabine Daumas eingeladen, die für die Animation und die richtigen Schritte sorgte. Dann kamen Schlag auf Schlag, Prinzenpaare und Tanzgruppen aufmarschiert. Kaum Zeit sich an der Theke im Foyer mit leckerem Kuchen und Getränken einzudecken. Für den Nachschub von Bier und Kaltgetränke war der Lothar aus dem Wiedtal zuständig. Ein gelungener Nachmittag, an dem viele Orden verteilt und gute Stimmung angesagt war. Für manchen Besucher ein guter Einstieg, in die heiße Phase des rheinischen Frohsinns Nach Prunksitzung und Kinderkarneval freut man sich in der Wiedmündung auf den Zug am Sonntag und die anschließende Afterzugparty. (mabe) Fotos: Marlies Becker