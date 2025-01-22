IRLICH – Auf ein Wort – Jan Einig bietet Sprechstunde in Irlich an

In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister die Stadtteile auf, um mit den Bürgerinnen und Bürger im Austausch zu bleiben. Denn der persönliche Kontakt zu den Menschen ist Jan Einig eine Herzensangelegenheit. Am Mittwoch, 25. Februar, sind die Irlicherinnen und Irlicher zur Bürgersprechstunde eingeladen. Diese wird von 16 bis 18 Uhr im katholischen Pfarrheim, Brunnenstraße 20, abgehalten.

Anmeldungen sind möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur besseren Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.