INGELBACH – Einladung der Sportfreunde Ingelbach zur Jahreshauptversammlung

Zur Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Ingelbach wird herzlich eingeladen. Sie findet am Samstag, 22. März 2025, ab 15:30 Uhr im Sportlerheim in Ingelbach statt. Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung; 2. Totengedenken; 3. Geschäftsbericht; 4. Kassenbericht; 5. Berichte von den Abteilungen, a) Fußball: 1. + 2. Mannschaft Ingelbach, b) Fußball: Alte Herren, c) Fußball: JSG Ingelbach, d) Fußball: Mädchen und Frauen, e) Gymnastik, f) Step Aerobic, g) Tanzsportgruppe „InMotion“ und „Minimotion“; 6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands; 7. Neuwahl der Kassenprüfer; 8. Termine 2025; 9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge; 10. Verschiedenes.