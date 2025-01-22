HUNDSANGEN – Schwerer Verkehrsunfall in Hundsangen – Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Dienstagabend, 20. Januar 2026 gegen 22:31 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 20-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Limburg befuhr mit einem Ford Fiesta und drei weiteren Insassen die K 154 aus Richtung Hundsangen kommend in Fahrtrichtung Hadamar. Kurz nach dem Ortsausgang Hundsangen verlor er die Kontrolle über das

Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Insassen wurden verletzt und in Krankenhäusern versorgt. Eine Person wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Beim Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Der Fahrer räumte zudem ein, Cannabis konsumiert zu haben. Im Rahmen weiterer Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Pkw war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Neben der Polizei Montabaur war auch der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr an der Einsatzbewältigung beteiligt. Quelle Polizei