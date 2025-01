HORHAUSEN – Von automatisierten Steuerungsanlagen bis hin zu Photovoltaik: robecco ist für die Zukunft gut aufgestellt – Wirtschaftsförderer besuchten weltweit tätiges Unternehmen in Horhausen

Der Begriff Hidden Champion kommt einem in den Sinn, wenn man sich mit dem erfolgreichen Geschäftsmodell des Unternehmens robecco aus Horhausen beschäftigt. Die robecco GmbH ist ein weltweit agierender Spezialist für innovative elektronische Steuerungen und Schaltschranksysteme. Das Unternehmen entwickelt und fertigt automatisierte Steuerungsanlagen mit entsprechenden Programmierungen und Visualisierungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

Im Besonderen hat sich robecco mit eigenen Produkten im Geschäftsfeld des vorbeugenden Explosionsschutzes einen Namen von Weltruf gemacht. Zum Produktportfolio gehören neben der vollautomatischen Überwachung von explosionsgefährdeten Atmosphären in unterschiedlichen Industrieanwendungen auch die Vermeidung von Gas- und Staubexplosionen durch sogenannte Inertisierungsanlagen.

robecco erstellt nicht nur kundenorientierte Konzepte für einen sicheren Betrieb, sondern ist auch maßgeblich an der Erstellung internationaler Richtlinien und Handlungsanweisungen beteiligt.

Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich ist die Elektroinstallation in privaten wie gewerblichen Gebäuden. Dies umfasst auch die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Bereits 2008 hat das Unternehmen die ersten PV-Anlagen installiert und bietet dies bis heute sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für Privatkunden an. „Gründer und Geschäftsführer Robert Becker hat schon damals die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen beim Gespräch in Horhausen. Er besuchte gemeinsam mit Iris Scharenberg-Henrich (ebenfalls Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) und Dirk Fischer (Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) den Betrieb.

Anfang 2024 ereilte die Familie und auch das Unternehmen ein schwerer Schicksalsschlag: Inhaber und Geschäftsführer Robert Becker, der das Unternehmen 1995 gegründet hatte, verstarb. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin übernahm Matthias Stockhausen die Geschäftsleitung, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit 12 Jahren im Unternehmen tätig war. Dies signalisierte sowohl den Kunden als auch den etwa 30 Mitarbeitern Kontinuität. „Wir werden sowohl hinsichtlich unseres Leistungsspektrums als auch hinsichtlich der Unternehmenswerte und Unternehmenskultur im Sinne von Robert Becker weiterarbeiten“, stellte Matthias Stockhausen fest. „Weiterhin werden unsere Produkte für den vorbeugenden Explosionsschutz ausschließlich am Firmenstandort in Horhausen entwickelt und produziert“, betonte der Geschäftsführer beim Austausch mit den Wirtschaftsförderern. Auch die enge Verbundenheit mit der Region bleibe ein wichtiges Prinzip für das Unternehmen.

Die Kunden von robecco findet man also nicht nur im Wirtschaftsraum Altenkirchen/Neuwied, südliches Rheinland, sondern auf der ganzen Welt. Der Kundenkreis im Bereich des vorbeugenden Explosionsschutzes befindet sich vor allem in den Branchen der Zementindustrie, Steine und Erden, Kraftwerke, Stahlproduktion, Lagerung von Biomasse oder Alternativbrennstoffen und der Lebensmittelindustrie. Die robecco GmbH arbeitet inzwischen mit über zwanzig Auslandsvertretungen zusammen. „Mit unseren beiden Standbeinen –der Gebäudeinstallation sowie PV-Montage und dem Vorbeugenden Explosionsschutz– sind wir breit aufgestellt. Das ist ein essentieller Beitrag zur Risikominimierung“, so Geschäftsführer Stockhausen. Gemeinsam mit seinem Team blickt er zuversichtlich in eine erfolgreiche und vielversprechende Zukunft. In diesem Jahr kann robecco das 30jährige Bestehen des Unternehmens feiern. Die Wirtschaftsförderer bedankten sich für den angenehmen Austausch und die interessanten Einblicke hinter die Kulissen eines Hidden Champion.

Foto: Geschäftsführer Matthias Stockhausen (2. von links) tauschte sich mit den Wirtschaftsförderern (von links nach rechts) Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Dirk Fischer (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) und Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) aus und stellte ihnen das Unternehmen bei einem Betriebsrundgang vor. (Foto: Christiane Eul)