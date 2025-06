HORHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall bei Horhausen im Rhein-Lahn-Kreis – Motorradfahrer schwer verletzt

Freitagnachmittag, 27. Juni 2025 um 16:07 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Motorradfahrer auf der L 313 zwischen Isselbach, Ortsteil Giershausen und der Ortslage Horhausen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und mit seinem Fahrzeug stürzte. Er kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Quelle Polizei