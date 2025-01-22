HORHAUSEN – Sachbeschädigung am Busbahnhof Horhausen/WW.

Am 28.02.2026 gegen 00:26 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus eine brennende Mülltonne am Busbahnhof in Horhausen gemeldet. Beim zeitgleichen Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte eine Mülltonne festgestellt werden, die vollständig abbrannte. Durch einfache Mittel konnte das Feuer gelöscht werden. Eine weitere Mülltonne wurde ebenfalls angegangen. Dort entstand jedoch kein Schaden. Durch einen Zeugen konnte der Hinweis auf eine Jugendgruppe ermittelt werden, die sich zuvor an der Örtlichkeit aufhielten. Etwaige weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten. Quelle Polizei