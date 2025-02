HORHAUSEN – Lachen, Staunen, Narretei – das Zirkusfieber ist dabei!“ – Unter diesem Motto laden die Ortsgemeinden Bürdenbach, Güllesheim, Horhausen, Pleckhausen, Krunkel sowie die Seniorenakademie herzlich zur närrischen Seniorenfeier am 22. Februar ein.

Die große närrische Seniorenfeier der Ortsgemeinden Bürdenbach, Güllesheim, Horhausen, Pleckhausen, Krunkel sowie die Seniorenakademie findet am Samstag, 22. Februar, im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen statt. Senioren ab 65 Jahren dürfen sich auf ein farbenfrohes und unterhaltsames Programm freuen. Der Eintritt ist frei! Startschuss ist um 14:11 Uhr mit einer gemütlichen Kaffeerunde. Auch die Ehrung der ältesten anwesenden Gäste, die mit einer kleinen Aufmerksamkeit gewürdigt werden, gehört zum Programm. Die närrische Sitzung mit Musik, Tanz und Humor, angelehnt an das Sessionsmotto „Zirkus“, wird vom erfahrenen Alt-Sitzungspräsidenten Michael Müller moderiert. Musikalisch begleitet Patrick Zillich aus Flammersfeld den Nachmittag. Folgende Gruppen sorgen für beste Stimmung: Die KG Horhausen mit Ehrengarde, Möhnen, Minifunken, Jugendfunken, Funkencorps und den „Horser Supergirls“, Die United Voices (MGV Horhausen) unter der Leitung von Andrey Telegin, Das Männerballett „Fanta Seven“ des KC Rot-Blau Niederbreitbach, Humorvolle Büttenreden von Renate Margenfeld-Müller („ön Höver Mädche“), Markus Wingender („Ön Eiiifeler Jong öm Westerwald“), Beiträge des Vorbereitungskreises der Seniorenakademie. Krönender Abschluss und Höhepunkt: Der Besuch der großen und kleinen Tollitäten der KG Horhausen mit Hofstaat. Prinzessin Kerstin I. (Schmuck aus Güllesheim) und Michael IV. (Müller aus Huf) sowie das Kinderprinzenpaar Prinzessin Marleen (Wertenbruch) und Prinz Nick (Radermacher) werden das Publikum mit ihrer Anwesenheit erfreuen. „Wir möchten den Seniorinnen und Senioren unvergessliche Stunden bereiten“, versprechen Kerstin und Michael.

Anmeldungen zur Feier und weitere Informationen bei Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender der Seniorenakademie, telefonisch unter 02687/929507. Anmeldungen für den Fahrdienst der jeweiligen Ortsgemeinden bei: Horhausen: Ortsbürgermeister Thomas Schmidt, Tel. 02687/926830. Huf: Christoph Orthen, Tel. 02687/2548. Luchert: Oliver Wittlich, Tel. 02687/929586. Güllesheim: Ortsbürgermeister Peter Humberg, Tel. 02687/2313. Bürdenbach: Ortsbürgermeisterin Rosi Puderbach, Tel. 02687/921138. Pleckhausen: Ortsbürgermeister Ludger Heßeler, Tel. 0151-26068902. Krunkel: Ortsbürgermeister Thomas Schug, Tel. 0176-20415892