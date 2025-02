HORHAUSEN – Einladung des MGV Horhausen zur Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des MGV Horhausen findet am 9. März ab 17:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus, in der Kaplan-Dasbach-Str. 5, in 56593 Horhausen statt. Aktive und passive Mitglieder sind herzlichst eingeladen. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 1. Begrüßung und Totengedenken, 2. Feststellung zur Beschlussfähigkeit, 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 4. Geschäftsbericht 2024, 5. Kassenbericht 2024, 6. Bericht der Kassenprüfer 7. Entlastung des Vorstands, 8. Wahl von zwei Kassenprüfern, 9. Verschiedenes.