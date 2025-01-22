HORHAUSEN – Einbruch in Lagerhalle in Horhausen (Westerwald)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 15:00 Uhr und Sonntag, 26.10.2025, 07:30 Uhr wurde in eine Lagerhalle im Industriepark eingebrochen, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Dem Anschein nach wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei