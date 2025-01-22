HORHAUSEN – Ehemaliger Verbandsbürgermeister Josef Zolk unter großer Anteilnahme in Horhausen beigesetzt

Am 2. Januar 2026 ist der ehemalige Verbandsbürgermeister der VG Flammersfeld nach längerer Krankheit gestorben. Von 1999 bis 2014 hat er die Geschicke der Verbandgemeinde Flammersfeld geleitet und einiges auf den Weg gebracht. Unter anderem wurde während seiner Amtszeit das Wohn- und Dienstgebäude von dem Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen kernsaniert und als Museum ausgebaut. Josef Zolk war in der CDU und der CDA, sowie in vielen Vereinen tätig. Vom Bergbau über den Kardinal Höpfnerverein bis zur Neuen Heimat und der Lebenshilfe hat er sich eingebracht. Aus all diesen Institutionen waren Menschen gekommen, um Abschied zu nehmen. Ehemalige Mitarbeiter der Verbandsgemeinde, Verbandsbürgermeister Kollegen, Vertreter der Feuerwehren und nicht zuletzt Freunde und Familie folgten der Urne zum Rasengrab, um Abschied zu nehmen. Der am 13. September 2049 in Heidelberg geborene Josef Zolk hatte zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in Altenkirchgen gelebt, wo er auch in den ersten Januartagen gestorben ist. (mabe) – Fotos: Marlies Becker