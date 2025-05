HORHAUSEN – 43. Westerwälder Blumenmarkt in Horhausen – Blumen treffen auf köstliche Weine

Rund um die Horhauser Magdalenenkirche und den Kardinal Höffnerplatz konnten die zahlreichen Besucher am Samstag vor dem Muttertag eine blühende Vielfalt erleben. Auf dem beliebten Westerwälder Blumen- und Gartenmarkt in der Ortsmitte von Horhausen konnte man neben einer Vielfalt an Pflanzen auch ein breites Angebot rund um Gartenbedarf und Dekoration entdecken., Ob Beet- & Balkonpflanzen, Obstgehölze, Kräuter Gartendeko – hier gab es alles für das grünes Paradies. An Genuss & Unterhaltung war auch gedacht. An Weinständen der Winzer von Rhein und Ahr, frische Spezialitäten und süße Leckereien waren neben hausgemachte Produkte, handgefertigte Kunstwerke und nützliche Gartenhelfer im Angebot der 50 Aussteller.

Während die Prominenz mit den angereisten Weinhoheiten aus Hammerstein über den Markt schlenderten unterhielt das Oberlahrer Panikorchester die Gäste mit schmissiger Livemusik. Im Angebot Kaffee und Kuchen und eine Verlosung am Nachmittag. (mabe) Fotos: Marlies Becker