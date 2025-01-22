HOLPE – Stimmungsvolle Musik im Kerzenschein in der KIRCHE DER KÜNSTE in Holpe mit neuen Werken von Johann Sebastian Bach

Es war vor ein paar Tagen eine Sensation in der Musikwelt, dass zum 75jährigen Jubiläum des Bacharchivs in Leipzig zwei Orgelwerke zum ersten Mal nach 320 Jahren wieder unter dem Namen ihres Schöpfers Johann Sebastian Bach erklingen konnten. Es handelt sich um zwei Frühwerke des jugendlichen Bach, die jetzt in das Bachsche Werkverzeichnis als BWV 1178 und BWV 1179 aufgenommen wurden. Dirk van Betteray präsentiert diese beiden Chaconnen und weitere Orgerlwerke von Johann Sebastian Bach auch direkt den Musikliebhabern der Region, und zwar im Rahmen der musikalischen Meditation im Kerzenschein in St. Mariä Heimsuchung Holpe, der KIRCHE DER KÜNSTE am Freitag, 12. Dezember 2026 um 18 Uhr.

Am Freitag, 19. Dezember 2026 um 18 Uhr findet eine weitere Musik im Kerzenschein statt mit adventlicher Chor- und Orgelmusik mit dem Vokalensemble A CAPPELLA, Köln und Dirk van Betteray (Leitung und Orgel). Außerdem werden in beiden Veranstaltungen viele bekannte Adventslieder gemeinsam gesungen.