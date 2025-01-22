HOLPE – Kunst und Orgelmusik in der Kirche der Künste in Holpe

Am Sonntag, 28. September um 9.15Uhr steht festliche Orgelmusik u.a. über das Thema „Ein Haus voll Glorie schauet“ auf dem Programm der festlichen Laudes in der Kirche der Künste St. Mariä Heimsuchung in Morsbach-Holpe, die in Erinnerung an die Holper Kirchweihe im September 1899 gestaltet wird. Zu diesem Thema wird von der Holper Künstlerin Ursula Groten ebenfalls ein Beitrag in der Kirche zu sehen sein.