HOLPE – Ich finde dich in allen Dingen – Lyrik von Rainer Maria Rilke im Echo von Rezitation – Orgel – Malerei in der KIRCHE DER KÜNSTE in Holpe

Zum Rilke Jubiläumsjahr 2025-2026 findet am Freitag, 20. Februar 2026 um 19 Uhr in der KIRCHE DER KÜNSTE in St. Mariä Heimsuchung Holpe eine textlich-musikalisch-bildnerische Meditation statt. Ulrich E. Hein rezitiert Lyrik von Rilke, Dirk van Betteray improvisiert dazu auf der Orgel und Ursula Groten hat ihre Eindrücke in Bildern Gestalt werden lassen, die während der Veranstaltung ausgestellt sind. Der Eintritt ist frei. es wird um Spenden zugunsten der Kirchenmusik in Holpe gebeten.