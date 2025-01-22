HÖVELS – Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls in Hövels

Freitag, 12.12.2025, ca. 11:30 Uhr brachen zwei Täter eine unmittelbar an der Hauptstraße / B62, in der Ortslage 57537 Hövels gelegene Garage auf und entwendeten diverse Amazon-Pakete, die die Geschädigte dort zum gewerblichen Weiterverkauf lagerte. Die Pakete trugen sie anschließend zum Abtransport zu ihrem geparkten PKW und entfernten sich daraufhin. Da die Täter und der mitgeführte PKW bei Tatausführung videografiert wurden, konnte zeitnah ein Täter ermittelt werden. Der macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, die entwendeten Pakete konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht bei ihm aufgefunden werden. Die bisherigen Ermittlungen zum zweiten Täter verliefen ergebnislos, weswegen das AG Koblenz nun einen Beschluss zur Veröffentlichung von Täterlichtbildern erlassen hat. Das Foto kann im Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/QZj4Lsf. Hinweise zur Identität des Mannes bitte an die Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742-9350. Quelle Polizei