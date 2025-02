HÖHR-GRENZHAUSEN – Zeugenaufruf: Körperlicher Angriff im Lidl-Markt in Höhr-Grenzhausen

Mittwochabend, 05. Februar 2025 zwischen 19:15 und 19:25 Uhr, kam es im Lidl-Markt in Höhr-Grenzhausen zu einem körperlichen Angriff auf einen 52-jährigen Mann. Der Täter wurde ungeduldig an der Kasse, griff den Mann an und schlug ihn nieder. Das Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Der Täter wird als circa 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Wollmütze mit umgekrempelten Saum und runden Logo (weiß-rot). Die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02624/9402-0. Quelle: Polizei