HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfallflucht in Höhr-Grenzhausen

Freitag, 28. Februar 2025, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte einen in einer Parklücke stehenden Pkw und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Quelle: Polizei