HÖHR-GRENZHAUSEN – Vandalismus in Höhr-Grenzhausen

In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 2025 kam es im Neubaugebiet im Bereich „Am Vallendarer Törchen“ und in der unmittelbaren Umgebung in Höhr-Grenzhausen zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Durch Unbekannte wurden in mehreren Roh-/ und Neubauten Fensterscheiben eingeworfen, sowie Fenster und Wände mit Farbschmierereien beschädigt. Zudem wurden abgestellte Fahrzeuge zerkratzt, Scheiben eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden. Quelle Polizei