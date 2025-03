HÖHR-GRENZHAUSEN – Sachbeschädigung am Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum in Höhr-Grenzhausen, in der Mittelstraße

Am Fastnachtswochenende zwischen 01. und 04. März 2025 wurde beim neuen JUZ „Zweite Heimat“ in der Mittelstraße ein Abfallbehälter, das Hinweisschild und ein Stromkasten durch Gewalteinwirkung beschädigt, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu melden. Quelle: Polizei