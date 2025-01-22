HÖHR-GRENZHAUSEN – 25. Westerwälder Literaturtage am 19. Juni 2026, 19:00 Uhr im Keramikmuseum Westerwald, in der Lindenstraße 13, in 56203 Höhr-Grenzhausen – Florian Wacker mit Zebras im Schnee

Mit seinem aktuellen Roman Zebras im Schnee ist der mehrfach ausgezeichnete Autor Florian Wacker im Rahmen der Westerwälder Literaturtage am 19. Juni ab 19:00 Uhr im Keramikmuseum Westerwald zu Gast. Der Roman verbindet kunsthistorische Spurensuche mit einer bewegenden Familiengeschichte und führt die Leserinnen und Leser in die aufregende Welt der 1920er-Jahre.

Im Mittelpunkt steht der New Yorker Kunsthistoriker Richard Kugelman, der bei Recherchen zum Jubiläum des Stadtplanungsprogramms „Neues Frankfurt“ auf ein altes Foto seiner Mutter stößt. Aufgenommen wurde es von der Fotografin Ella Burmeister, einer heute nahezu vergessenen Künstlerin. Fasziniert von diesem Fund reist Richard nach Frankfurt und begibt sich auf die Suche nach weiteren Spuren. Je tiefer er in Ellas Leben eintaucht, desto drängender werden die Fragen: Welche Verbindung bestand zwischen seiner Mutter und der Fotografin? Warum schwieg seine Mutter nach ihrer Emigration 1933 über diese Zeit? Und welche Geheimnisse verbergen sich hinter den Fotografien?

Florian Wacker erzählt vor historischem Hintergrund von zwei jungen Künstlerinnen in den „Roaring Twenties“, von Freundschaft, Liebe, Aufbruch und den Umbrüchen einer Epoche. Zugleich ist Zebras im Schnee ein Roman über Erinnerung, Identität und die Kraft der Kunst, verschüttete Geschichten wieder sichtbar zu machen.

Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Buchveröffentlichungen: Albuquerque (2014), Dahlenberger (2015) und Stromland 2018). Für das Manuskript seines Romans Weiße Finsternis (2021) wurde er vorab mit dem Robert Gernhardt Preis ausgezeichnet. 2023 veröffentlichte er den Krimi Die Spur der Aale, und im April 2024 erschien sein neuer Roman Zebras im Schnee im Berlin Verlag. Florian Wacker lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €. Foto: Melina-Moersdorf