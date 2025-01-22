HÖHR-GRENZHAUSEN – Casino Gambrinus – friday on my mind – Konzert mit ANDI

Andreas Riedel ist seit vielen Jahren als Singer/Songwriter im Rhein-Lahn- und Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs. Mit akustischer Gitarre und markanter Stimme interpretiert er Pop, Rock und Folk aus fünf Jahrzehnten – mal gefühlvoll und reduziert, mal rhythmisch und mitreißend. Seine Arrangements leben von Dynamik, feinen Nuancen und dem direkten Kontakt zum Publikum.

Neben bekannten Klassikern präsentiert er auch eigene Songs, die sich stilistisch nahtlos einfügen. Dezente Background-Playbacks sorgen stellenweise für zusätzliche Klangtiefe, ohne den authentischen Live-Charakter zu verlieren.

Ein besonderes Highlight ist sein Beatles-Special, bei dem er die zeitlosen Songs auf seine ganz eigene Weise interpretiert.

Dabei gilt: Was ihn nicht überzeugt, kommt nicht ins Programm – denn nur so bleibt die Musik ehrlich und echt.

Freut Euch auf einen abwechslungsreichen, atmosphärischen Abend voller handgemachter Musik!

Freitag, 15. Mai – friday on my mind – Konzert mit ANDI Singer&Songwriter – Einlass ab 19.00 Uhr – Eintritt frei! (der Hut geht `rum) – Rauchfreie Veranstaltung! Im Casino Gambrinus, Rheinstr. 32; 56203 Höhr-Grenzhausen – facebook: Musik-Casino Gambrinus – Instagram: musikcasinogambrinus. Nähere Infos gibt es im Casino Gambrinus und unter 02624-921 8344.