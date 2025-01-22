HÖHN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 57 bei Höhn

Am 26. August 2025 kam es gegen 13:00 Uhr auf der K 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 48-jährige PKW-Führerin die K 57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 57-jährige Fahrer des Transporters befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve geriet die Pkw-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die Pkw-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des PKW, sowie der Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die frühen Abendstunden. Die K 57 war bis 21:30 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei