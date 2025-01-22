HÖHN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 255 – Motorradfahrer tödlich verletzt

Montagmittag, 25. August 2025, gegen 13:55 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 255 zwischen den Ortslagen Höhn und Ailertchen. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 255 aus Richtung Höhn in Fahrtrichtung Ailertchen. Hinter ihm befand sich ein 61-jähriger Motorradfahrer. Der PKW bremste aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ab, wonach es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Ersthelfer begannen unmittelbar danach mit der Reanimation des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer aus der VG Westerburg erlag jedoch noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer des PKWs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden gesperrt. Quelle: Polizei