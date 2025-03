HÖHN – Einbruchsdiebstahl in Bäckerei in Höhn

In der Nacht zwischen Dienstag, und Mittwoch, 12. März 2025, zwischen etwa 02.00 Uhr und 04.00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Bäckerei in Höhn ein und entwendeten einen Tresor. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Montabaur, Tel. 02602/9226-0, oder der Polizeiinspektion Westerburg, Tel. 02663/9805-0, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei