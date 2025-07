HILGENROTH – Verkehrsunfall auf der K 52 in Hilgenroth – Motorradfahrer schwerst verletzt

Samstagnachmittag, 19 Juli 2025, um 16:23 Uhr wurde die ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Hilgenroth (Kreisstraße 52) in Fahrtrichtung Breitscheidt. Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle ergaben, dass an dem Unfall noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreisstraße 52 blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei