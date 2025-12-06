HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen
Am Montag, 03. November 2025, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Heupelzen
- Planung Nikolausfeier am 06.12.2025
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister