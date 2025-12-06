HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

Am Montag, 03. November 2025, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Heupelzen Planung Nikolausfeier am 06.12.2025 Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister